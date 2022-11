Ocean Viking | hai capito Macron | già espulsi i migranti della Ong

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 15 novembre 2022) Neppure il tempo di sbarcare, che l’accogliente Francia li ha già. Senza appello. Senza ricorsi e ricorsetti. Senza i lunghi mesi che in Italia occorrono per valutare le domande di asilo e portare avanti i vari giudizi in tribunale. Dei 234che la scorsa settimana sono sbarcati a Tolone, il governo di Emmanuelha già deciso di espellerne 44. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno Gerald Darmanin, lo stesso che aveva intimato l’Italia a far approdare lae che poi ha dato il via al valzer di accuse reciproche tra Parigi e Roma. Lo abbiamo detto e ripetuto:è stretto tra due fuochi, si trova nella scomoda posizione di doversi mostrare accogliente con la sinistra e ferreo sulle regole anti-clandestini con la destra. Da qui le frasi che ...