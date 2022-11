Mondiali Qatar 2022 | l’ex presidente argentino Macri | “Occhio alla Germania | è una razza superiore…”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Mauricio, exdell’Argentina e anche del Boca Juniors, in un’intervista a TN ha detto la sua sugli imminenti: “Nel Brasile c’è Neymar che sta molto meglio di prima, quando non era un plus per la squadra, anzi il contrario. Il Portogallo ha ottimi giocatori, così come la Francia, che è anche campione in carica. E poi non si può certo escludere la, unasuperiore che se la gioca sempre fino all’ultimo”. Ecco, vero che i tedeschi hanno vinto ben quattroe partono sempre tra i favoriti della manifestazione, però il concetto disuperiore sarebbe forse stato più opportuno metterlo da parte in questo caso. Poi ha detto ovviamente la sua sulle possibilità dell’albiceleste: “L’Argentina è tra le cinque migliori candidate. ...