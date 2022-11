Migranti | Fratoianni | ' La gestione del governo è stata ridicola | le scelte fatte mi fanno schifo'

(Di martedì 15 novembre 2022) Nicola, intervistato da La7, ha criticato ancora una volta il disastrosoMeloni in ambito. "In questi giorni stiamo assistendo a una gigantesca figuraccia del...

Nicola, intervistato da La7, ha criticato ancora una volta il disastroso governo Meloni in ambito. "In questi giorni stiamo assistendo a una gigantesca figuraccia del governo italiano, e ...Dall'opposizione Nicoladi Sinistra italiana attacca: 'Salvini, Piantedosi e Tajani con ... All'ordine del giorno ci sarà anche il dossier. Ma allo stato attuale non sembra ci siano ...Fratoianni contro il governo sulla gestione dei migranti: "Mi fanno schifo le scelte del governo Meloni, le trovo vigliacche, i forti contro i deboli. Le trovo senza alcun onore".Mettiamo una foto dei tempi dei governi di sinistra e poi diciamo a Letta: «Guardati allo specchio, intona il mea culpa» Non ci pensiamo neanche.