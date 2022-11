Meloni dal G20 di Bali | “L’impatto della guerra è stato spaventoso | ma non consentiamo a nessuno di intimidirci Ora andiamo avanti tutti insieme con scelte coraggiose”

(Di martedì 15 novembre 2022) Il premier: «Grazie a lavoro dei medici e vaccini sul Covid va meglio, ora non sacrificare la libertà per la tutelasalute»

leggi anche Decreto Aiuti quater, dalle bollette meno care agli sconti sulla benzina: tutte le novità introdottegovernoCosìalla prima sessione del G20. "dramma della crisi energetica può emergere, per paradosso, anche l'opportunità di rendere il mondo più sostenibile e costruire un mercato più equilibrato,...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...la premier a Bali: non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci. impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l`Ucraina e il devastante ...