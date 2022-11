La Tour Eiffel di LEGO ha 10mila pezzi ed è alta un metro e mezzo

(Di martedì 15 novembre 2022) Anche questa volta i rumors non si sono smentiti. Il nuovo setIcons riproduce in scala a 360° il celebre monumento francese, la. Laè uno dei modellini più grandi creati daI collezionisti si aspettavano che avesse delle dimensioni importanti, ma questa voltasi è davvero superata. Composta da 10.001 mattoncini è il secondo modellino più grande creato da. Al primo posto si colloca “Mappa del Mondo” con 11.700. Il nuovo modellino in uscita il 25 novembre, presenta delle dimensioni davvero notevoli, a dir poco gigantesche: la base è di 57 x 57 centimetri e l’altezza ammonta a 149 centimetri. ...

