(Di martedì 15 novembre 2022) Continuano leil governoiano in tutto il Paese, nonostante i tentativi di repressione. Oggi, 15 novembre, la popolazione locale è scesauna volta in strada nell’area nord diper chiedere il rovesciamento del. In alcuniche stanno circolando in queste ore sui social, si vedono iche intonano «» alla stazione metropolitari Shariati (). Lecontinuano da oltre due mesi e sono scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda morta lo scorso 16 settembre sotto custodia della polizia moraleiana dopo esser stata fermata perché non indossava correttamente l’hijab. Oggi molti sudenti ...

Open

È probabile che incoraggi la Cina a diventarepiù tecnologicamente autosufficiente. Ciò ... La ricaduta dell'Ucraina accresce anche il potenziale significato geopolitico dell'in un momento ...Per strada, sui tram, nell'battuto dai guardiani a caccia di ciocche color velo ribelle, le ragazze aspettano che cambino ... Il poeta persiano èin piazza, i sandali nella polvere di quello ... Iran, ancora proteste in piazza a Teheran. I manifestanti chiedono «libertà» contro il regime - Il video L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha chiesto il rilascio «immediato» delle «migliaia» di persone ancora detenute in Iran per il loro coinvolgimento in manifestazioni «pacifi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...