Insegnante investita mentre è a passeggio col cane | Beatrice morta a 51 anni Città sotto choc | ' Era una prof unica'

La sua vita è stata spezzata da un' auto , che l'hamentre era a passeggio col cane , ... Durante il pomeriggio Beatrice Ubaldi, un'molto conosciuta in paese, è uscita di casa per ...Tortolì, travolta da un'auto mentre passeggia con il suo cagnolino: muoredi 51 anni Una donna è statae uccisa da un'auto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 novembre , a Tortolì, ...Uccisa mentre portava a passeggio il cane. Beatrice Ubaldi, insegnante di 51 anni, originaria di Urbino, è stata investita da una Fiat Panda in via Piratsu, sulla SS 198 nella periferia ...Ha provato a combattere per due ore contro la morte, poi si è lasciata andare tra le braccia dei soccorritori. Beatrice Ubaldi se n'è andata a 51 anni. La sua vita è ...