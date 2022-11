Il governo e l’ex Ilva per metà pubblica ai ferri corti dopo lo stop all’indotto | “Non siamo ricattabili | l’azienda deve tornare sui suoi passi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) La crisi di liquidità che ha portatoa sospendere attività e ordini di 145 imprese dell’indotto mette ilcontro Acciaierie d’Italia, che è partecipata dallo Stato attraverso Invitalia. Un cortocircuito, perché l’ingresso della società controllata dal ministero dell’Economia nel capitale sociale di Adi accanto ad ArcelorMittal sarebbe dovuta servire proprio per rilanciare il siderurgico di Taranto. E invece le mosse dei manager, in particolare la decisione di fermare fino ad almeno il 16 gennaio 2023 le ditte esterne che lavorano negli impianti senza svolgere attività fondamentali per la produzione, hanno innescato la reazione dura dell’esecutivo. “Ilnon può essere sotto scacco, nonda parte di alcuno. Questo vale per chiunque si confronti ...