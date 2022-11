Gisele Bundchen | nuovo amore | ecco chi è La top model dopo l’addio a Tom Brady vola in Costa Rica

(Di martedì 15 novembre 2022) Che la fatrae Tomfosse giunta al capolinea, ormai è cosa risaputa, con la super tope l’icona del football ameno che,13 anni di matrimonio, nei giorni scorsi hanno annunciato sui social di aver ufficializzato il loro divorzio. Cosa non ancora nota ai più, tuttavia, è cheha già trovato un… IldiBündchen ha unuomo nella sua vita, si chiama Joaquim Valente ed è un istruttore di jiu-jitsu. I due sono stati pizzicati insieme in Provincia de Puntarenas, indurante una cena romantica in compagnia dei ...

La super top model ha un nuovo uomo nella sua vita, si chiama Joaquim Valente ed è un istruttore di jiu - jitsu Che la favola trae Tom Brady fosse giunta al capolinea, ormai è cosa risaputa, con la super top model e l'icona del football americano che, dopo 13 anni di matrimonio , nei giorni scorsi hanno ...