Crede per anni di essere sordo | poi la clamorosa scoperta | aveva un pezzo di plastica nell’orecchio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Wallace Lee, di Weymouth nel Dorset, era convinto che i suoi problemi di udito fossero dovuti alla carriera lavorativa nel rumoroso settore dell’aviazione o ai vecchi infortuni da rugby. E così, per(cinque, per la precisione), non ha prestato particolare attenzione al problema, rassegnandosi all’idea di esser diventato. Poi la: a impedirgli di sentire i suoni era undi. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo questa storia che ha dell’incredibile: come riferisce la Bbc, tutto è iniziato nel 2017, quando Lee, 66, ha iniziato ad accusare i primi disturbi. Avendo lavorato per tutta la vita in rumorosi cantieri navali ed avendo subito infortuni sul campo da rugby, l’uomo ha subito pensato che l’incipiente sordità fosse ...