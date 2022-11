Covid | Gemmato “Senza vaccini sarebbe andata peggio? Non c’è prova”

(Di martedì 15 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello, a “Restart” su Rai2. Al vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, che ha risposto che “stato”, il sottosegretario ha controreplicato: “Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere dellainversa. Ma non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Scoppia la polemica nel mondo medico e non solo Virologi ed esponenti dell'opposizione sono insorti contro le parole di, a partire da Matteo Bassetti , sempre in prima fila contro ile ...e il dubbio sui vaccini: "Peggio senza Non ci sono prove". E Bassetti s'infuria Il responsabile del dicastero della Salute sottolinea che la prossima stagione influenzale potrebbe ...Il Covid-19 è in calo in molti Paesi, tra questi l'Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini e alla prevenzione ...Vaccini, Covid e polemiche. «Per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti». Lo ha affermato il ...