Ucraina | Zelensky arrivato a Kherson 2

(Di lunedì 14 novembre 2022) Kiev, 14 nov. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrha postato su Telegram una serie di fotografie che lo ritraggono durante la sua visita a. Assieme alle immagini campeggia la scritta, in ucraino e in inglese, "".

Mentre il vice degli Esteri russo Grushko - già ambasciatore alla Natoannuncia il no russo, gli Usa premono sull': "cominci a pensare a richieste realistiche", dice il consigliere Usa ...interverrà, virtualmente. martedì. Il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ha affermato che "porre fine alla guerra inè il modo migliore per porre fine al tumulto ...Mentre i grandi del mondo si incontrano al G20 di Bali (dove però non ci sarà Putin), continua la guerra in Ucraina dove un'allerta aerea è stata dichiarata anche la ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a sorpresa nella città di Kherson appena liberata. Il leader di Kiev è stato fotografato in posa con le ...