(Di lunedì 14 novembre 2022) Le parole di: «Potrebbe essere l’anno del Napoli, bisognerà vedere quando tornerà il campionato, ma ha accumulato un bel vantaggio» Durante la presentazione del libro Allenatori d’Italia l’ex presidente della FIGC, Carloha parlato ai giornalisti presenti per l’occasione. Di seguito le sue dichiarazioni DELUSIONE MONDIALE –«La delusione dei Mondiali dovremmo ormai lasciarla perdere. Ho apprezzato molto il discorso del presidente Gravina, dove ha parlato di centri di formazione territoriale. Ci sarebbe da mettere anche l’obbligo di schierare gliin, dato che ci sono anche società con nove undicesimi stranieri nei titolari. È chiaro che poi è difficile trovare il centravanti per Mancini. Per me servirebberoin ...

Calcio News 24

... Legance, DLA Piper, Loconte&Partners, Maisto e Associati, Pedersoli Studio Legale,& ... Quanto ai Multi - Family Office , metà di essimeno di 10 famiglie clienti , spesso ...L'ex Presidente federale Carloha parlato a Radio Punto Nuovo sul momento del calcio italiano e sulla sconfitta dell'...centri di formazione federale, ed è il primo passo per avere ... Tavecchio: «Servono almeno 5 italiani in campo» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...