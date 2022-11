Se non si corregge subito Panetta | allarme drammatico dal vertice Bce

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le notizie che arrivano dalla Bce non sono buone e di fatto i conti dell'Italia potrebbero risentire di una crisi in poco tempo. A lanciare l'è il membro del comitato esecutivo della Bce, Fabio, intervenuto alla conferenza Cepr-Eabcn di Firenze. Le sue parole sono state molto chiare: "L'inflazione e' attualmente elevata e i rischi associati a questa situazione non devono essere sottovalutati. La politica monetaria deve essere piu' restrittiva per evitare che l'inflazione si radichi" ma "finche' le aspettative di inflazione rimangono ancorate, la politica monetaria dovrebbe adeguarsi ma non reagire in modo eccessivo". E ancora: "L'impatto degli attuali shock sull'output gap e' chiaramente poco chiaro - ha osservato- Sarebbe fuorviante basare un inasprimento aggressivo su ipotesi che non possono essere ...