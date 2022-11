Roma | spari in strada | ferito un uomo | fermato l' aggressore

in strada a, davanti a un'agenzia di scommesse legali in via Prenestina 675. Un uomo, conosciuto in zona, è stato ferito. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo ...Giro di spaccio aest In particolare sono stati gli investigatori del commissariato San Lorenzo di polizia, dopo una attività investigativa, a scoprire un importante giro di spaccio di droga ...Roma, 14 nov. (askanews) - Spari in strada a Roma, davanti a un'agenzia di scommesse legali in via Prenestina 675. Un uomo, conosciuto in zona, è stato ferito. Sul posto sono subito intervenuti i cara ...Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina a Roma dopo esser stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe. Il fatto è avvenuto in via Prenestina davanti ad una agenzia Snai. Secondo le ...