Piemonte | Politecnico all' avanguardia ma dove sono le figure specializzate?” | l' imprenditore aeronautico che non trova dipendenti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Paolo Bellezza Quater, Amministratore unico di Nimbus, e Sandro Iacometti caporedattore di Libero. Nimbus srl è un'azienda italiana di aeronautica, nata nel 2006 inè specializzata in innovativi sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Sapr), è un operatore autorizzato dall'Enac, l'Ente Nazionale per Aviazione Civile ed è inscritta alla Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad). Tra i suoi esclusivi prodotti: il Metaplano C-Fly, dirigibile ibrido da trasporto brevettato in tutto il mondo. “La pandemia ha provocato uno stop, ma abbiamo recuperato ampiamente il tempo perso”, spiega Bellezza, “Il nostro è un settore che richiede risorsedi altissimo livello”. L'azienda ha un fatturato di 2 milioni nel 2021, questo ha rappresentato una crescita occupazionale, ...