Montesano silurato dalla Rai chiama l’avvocato | “Voglio tutelare la mia onorabilità”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Avendo avuto notizia che la Rai vorrebbe disporre il mio allontanamento dal programma Ballando con le stelle, dichiaro la mia assoluta buona fede e ricordo di essere stato un parlamentare di sinistra, in linea con la mia fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista”. Così Enricosu Facebook dopo la notizia della sua squalifica dal talent di RaiUno condotto da Milly Carlucci per via di una t-shirt nera con i simboli della Decima Mas indossata durante le prove. Alessandra Tripoli e Enrico(Foto Instagram)“La maglietta è stata vista dai rappresentati della Rai” “Ho precisato che la maglietta da me indossata, che fa parte di una mia collezione da anni è in vendita pubblica nei negozi italiani senza che alcuno abbia mai pensato trattarsi di uno strumento di propaganda antidemocratica – ha ribadito – ...