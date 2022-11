“Mi vuoi sposare?” | la proposta lascia tutti senza parole | Chi è il compagno di Valerio Scanu?

Yahoo Finanza

Doppio colpo di scena per Valerio Scanu : il cantante sardo ha fatto coming out e nello stesso tempo ha chiesto al suo compagno, Luigi Calcara , di sposarlo. Questo è solo l'ultimo dei coming out ...Una sorpresa non da poco, quella di Valerio Scanu, che ha sorpreso anche tutti i suoi fan con una proposta che si rivela, a tutti gli effetti, anche come un coming out. Il cantante, vincitore di ... Valerio Scanu fa coming out: "Mi vuoi sposare" Valerio Scanu si sposa! Il vincitore del Festival di Sanremo 2010 grazie al brano "Per tutte le volte che" ha fatto la proposta di matrimonio al fidanzato ...Un format rinnovato caratterizza le nuove puntate di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà, l’inedito dating show, condotto da Caterina Balivo, in onda in ...