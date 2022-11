G20 a Bali | finito il primo incontro tra Biden e Xi Jinping | ' Lavoriamo per la pace in Ucraina | no alle armi nucleari' Taiwan | nessuno cede

(Di lunedì 14 novembre 2022): "La Cina incoraggi la Corea del Nord ad agire in modo responsabile" Terminato il colloquio frae XiLavrov ricoverato in ospedale a, ma Mosca smentisce 2022 - 11 - 14 14:46:...

E' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente Usa Joe Biden durante il loro incontro bilaterale a margine dei lavori delsecondo il resoconto fornito dal ministero degli ...Così su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla vigilia del summit deldi. Il vertice delcomincia domani, ma il prologo politico è già oggi con l'...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...I presidenti di Stati Uniti e Cina hanno avuto un colloquio privato a margine dei lavori del G20 in corso a Bali, Indonesia ...