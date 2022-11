Tiscali

Il secondo set scivola via più rapido per la soddisfazione di un tifoso che si fa notare per lo striscione "Less spritz more", "meno spritz e più". Il 25enne, entrato in tabellone solo ......e, per Tsitsipas ci sono Medvedev, Rublev e Djokovic in quello che è un vero e proprio girone di ferro. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VIDEO: IL SORTEGGIO - DINNER... Fritz show al debutto a Torino: Nadal subito ko Un debutto col botto. Il 25enne Taylor Fritz, l'ultimo dei qualificati alle Nitto ATP Finals, ha piegato 76(3) 61 Rafa Nadal, il meglio classificato degli otto presenti a Torino. La potenza e ...