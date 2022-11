Assemblea Onu approva risoluzione contro Russia | Capo Cia incontra collega russo | monito su atomica | A Kherson arriva primo convoglio

L'dell'approva la risoluzione contro la Russia L'generale dell'ha approvato con 94 voti a favore, 14 contrari e 73 astenuti una risoluzione in cui si chiede che la Russia ...14 nov 19:33approva risoluzione contro Russia L'generale dell'ha approvato con 94 voti a favore, 14 contrari e 73 astenuti una risoluzione in cui si chiede che la Russia sia ...Il prossimo 20 novembre sarà celebrata in tutto il mondo la giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. La data scelta coincide con il giorno cui l’Assemblea ...All'inizio del 2023 la Svizzera siederà nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Potrà contribuire a ripristinare la credibilità di quest'organo