Reddito di cittadinanza | mai fatti controlli sui beni detenuti all?estero | Inps bloccata nel dare avvio alla stretta

IN SALITA Eppure la stretta annunciata dal passato governo nei confronti dei furbetti deldi, che in Italia risultano in povertà mentre all'estero fanno i benestanti, avrebbe ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare:di, diventa un percorso a esaurimento e decade al primo rifiuto del lavoro Torino, i monumenti con la sciarpa al collo, ...Dovevano partire in primavera i controlli serrati sui beni detenuti all’estero da parte dei beneficiari e degli aspiranti percettori del reddito di cittadinanza. Qualcosa però ...Il Pd di Altopascio propone di far pulire il territorio anche a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. "E’ opportuno fare un passo ulteriore - spiega Ilaria Sorini, capogruppo del Partito ...