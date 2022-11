No agli smartphone ai figli prima dei 12 anni | cresce la rete dei genitori “phone free”

...dall'adozione del nuovo motore bicilindrico parallelo Unicam a 8 valvole che combina grinta...le informazioni rilevanti durante la guida e offre la connettività del sistema HSVCs (Honda......Cosentino Lì era stata coltivata la piantagione di cannabis presente nella gallery dello... Su disposizione della procura, il 22enne è stato postoarresti domiciliari, in attesa dell'...Sono 200 le famiglie che aderiscono al movimento che coinvolge diverse scuole di Milano. I promotori: "E' un passaggio importante perché ...BMW punta sul sistema operativo Android Automotive OS e sugli smartphones Android per poterli utilizzare come chiavi digitali multi-funzione.