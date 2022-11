M5s | fuori per il doppio mandato tornano in Parlamento Crimi e Taverna | Conte li assume a 70 mila euro annui

(Di domenica 13 novembre 2022) Niente da fare, un altro baluardo del Movimento 5 stelle è crollato: i conti con la realtà, da quando la guida del partito è stata assunta da Giuseppe, hanno imposto una radicale trasformazione dei principi fondativi della creatura di Beppe Grillo. Così, dal vivere la politica come un’esperienza con data di inizio e fine, si è passati a vivere di politica. La scusa è non disperdere quell’esperienza accumulata nei palazzi. Le due facce dell’ultima giravolta valoriale sono quelle di Vitoe Paola: per loro, scrive Repubblica, sarebbe pronto un contratto da circa 70come collaboratori parlamentari. Lavoreranno rispettivamente per i gruppi pentastellati di Camera e Senato, continuando a indossare quel tesserino che consentirà loro di entrare a ...

