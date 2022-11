Ducati pigliatutto | arriva il titolo anche in Superbike con Bautista

(Di domenica 13 novembre 2022) Si chiude nel migliore dei modi una stagione da sogno per, che dopo aver festeggiato ilvinto in MotoGP da Francesco Bagnaia, porta in trionfoAlvaro, che riporta il mondialea Borgo Panigale dopo 11 anni. Il pilota spagnolo, infatti, non sbaglia il secondo match point in Indonesia,ndo secondo sul circuito di Mandalika dietro a Toprak Razgatlioglu, che ottiene il terzo successo su questa pista. Persi tratta del secondovinto nella categoria, dopo quello del 2006. SportFace.

