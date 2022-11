Calcio | Gasperini | ' se l' aspettativa è la Champions per noi è molto difficile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Bergamo, 13 nov. - (Adnkronos) - "Non so chi ha dei dubbi sul mio operato, a livello di tifoseria e società non ci sono. A livello di critica sì, non c'è sicuramente un buon rapporto con una parte della stampa locale. Chiaro che non aver vinto queste partite dispiace, specie contro Napoli e Inter dove abbiamo giocato veramente bene e probabilmente meritavamo qualcosa di più. Siamo anche in una fase di trasformazione, dove c'è l'apporto di giocatori storici e il tentativo di inserire giocatori più giovani che possono dare continuità a questa società. Per questo motivo per me contano di più le prestazioni: con i giovani non è che se fai male li accantoni, per me Okoli ha sbagliato a Lecce ma ha dei mezzi importanti, Hojlund ha giocato bene, l'evoluzione di Scalvini è ancora più importante. Questi sono gli interrogativi che deve porsi l'Atalanta per il presente e per il futuro". Così ...