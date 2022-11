Black Panther 2 | Dominique Thorne su Ironheart | “Wakanda Forever è il suo risveglio”

Leggi su screenworld

(Di domenica 13 novembre 2022)2 ha introdotto finalmente il personaggio dinel MCU. Dominque, l’attrice che la interpreta, ha spiegato le caratteristiche della giovane eroina, in attesa scoprire come la serie tv a lei dedicata –, che arriverà su Disney+ – analizzerà i suoi poteri.funge infatti da perfetta introduzione alla giovane eroina in procinto di assumere il mantello di un altro Vendicatore caduto: Tony Stark. Durante una conversazione con Collider,ha dichiarato che “una delle cose più belle di Riri” è che il modo in cui la incontriamo nel MCU è molto simile a quello in cui ci viene presentata nei fumetti. Viene colta nella sua quotidianità, non ci troviamo di ...