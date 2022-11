Scherma | CdM sciabola | Samele argento ad Algeri

(Di sabato 12 novembre 2022), 12 nov. - (Adnkronos) - Gigiconquista il secondo gradino del podio ad, tingendo d'l'esordio stagionale in Coppa del Mondo per sé e per l'Italia della. Un risultato di grandissimo valore per l'azzurro, che riporta il Tricolore sulla piazza d'onore appena 24 ore dopo il secondo posto con cui Michela Battiston aveva chiuso la gara individuale femminile. Ottime premesse, per le Nazionali del ct Nicola Zanotti, in vista delle due competizioni a squadre di domani. Nella prova di oggi, insomma, è arrivata un'altra conferma, l'ennesima, dalla voglia di continuare a stupire del campione foggiano delle Fiamme Gialle, che si allena alla Virtus Bologna con il maestro Andrea Terenzio: uno dopo l'altro, sotto le stoccate di, sono caduti l'ungherese ...

Agenzia ANSA

