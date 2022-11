Ragazza scomparsa sul traghetto | ' Forse suicida per amore' Spunta un messaggio mai consegnato

Potrebbe essersi risolto nel peggiore dei modi il giallo dellasulla nave Gnv, diretta a Palermo da Genova . La 20enne si sarebbe suicidata buttandosi dal traghetto per una delusione d'amore e avrebbe affidato le sue ultime parole a un messaggio,......che la, a seguito di una delusione amorosa, potrebbe essersi lanciata dal traghetto Gnv - Grandi navi veloci, che stava seguendo la tratta notturna Genova - Palermo , da cui è. La ...Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche della giovane di 20 anni residente a Codogno (Lodi) che stava tornando dai nonni per trascorrere una vacanza con il fratello di 15 anni e che è… Leggi ...“Il Pakistan ha valutato di emettere un provvedimento di cattura nazionale” nei confronti dei genitori di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa e si presume uccisa a Novellara di Reggio Emilia, ...