MillionDay e MillionDay Extra | l' estrazione di sabato 12 novembre 2022 | i numeri vincenti di oggi

(Di sabato 12 novembre 2022) Million Day e Million Day, l'di: idi12, su Leggo.it in tempo reale. Million Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque. L'è la seconda opportunità per rimettere in corsa i...

Million Day e Million Day Extra , l'estrazione di oggi: i numeri vincenti di sabato 12 novembre 2022 , su Leggo.it in tempo reale. Million Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro ...Si può partecipare aloggi 12 novembre 2022 recandosi in ricevitoria. Ma c'è la possibilità anche di giocare via desktop, e via mobile, secondo le seguenti istruzioni di gioco . Grazie ...Caccia alla fortuna che va in onda anche oggi, sabato 12 novembre, con il Million Day per vincere fino ad un milione di euro. Un exploit possibile anche ...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a sabato 12 novembre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.