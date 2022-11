Gaia non si trova | per la 20enne scomparsa dalla nave si pensa al peggio E spunta un sms non inviato

(Di sabato 12 novembre 2022) Dinon c’è traccia. Laresidente a Codogno (Lodi), misteriosamentedal traghetto Genova-Palermo su cui stava viaggiando insieme al fratello 15enne, per andare are i nonni in Sicilia, non sida nessuna parte. Le ricerche, alacremente in corso a partirenotte scorsa, non hanno fin qui dato esito. E dopo aver rivoltato da cima a fondo la– partita la sera di giovedì attorno alle 23 ed è arrivata al porto di Palermo ieri sera verso le 20 –. Dopo aver perlustrato palmo a palmo ponti e cabine, e controllato tutti i passeggeri. Tutte le vetture a bordo (anche con l’impiego dei cani molecolari). Ogni angolo e anfratto possibile, ora gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, il personale della capitaneria di porto impegnati nelle ...

... presente e futuro, senza il quale il teatroesiste eha senso". "Questo premio ci rende ... Irasema Carpinteri, William Caruso, Michele Carvello, Giacomo Casali, Valentina Corrao,......, di origini palermitane, ma residente in Lombardia, scomparsa durante il viaggio su una nave ... in cui chiedeva perdono per il gesto che stava per compiere,è mai partito. La ventenne avrebbe ...Gaia - 20 anni - si trovava su un traghetto partito da Genova e diretto a Palermo quando è scomparsa nel nulla.La cantante Gaia Mattiuzzi ha annunciato l'uscita del suo nuovo album Inner Core, pubblicato venerdì 11 novembre dall’etichetta berlinese Aut Records. Anticipato dal singolo The Way of Memories, Inner ...