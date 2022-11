F1 | GP San Paolo 2022 Mercedes trionfa nella Sprint con George Russell Carlos Sainz 2° d’orgoglio

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) All’autodromo di Interlagos è andata in scena la cosiddetta, ovverosia la mini-gara disputata sulla distanza di un terzo del Gran Premio vero e proprio. Ci si attendeva una prova frizzante alla luce della griglia di partenza anomala, partorita dalle pazze qualifiche condizionate dalla pioggia di ieri e le aspettative non sono rimaste deluse, perché di azione ce n’è stata parecchia. Innanzitutto il meteo ha regalato una splendida giornata di Sole, totalmente diversa rispetto a quella perturbata di ieri. Nel momento in cui vengono tolte le termocoperte, si evince come quasi tutti abbiano optato per mescola soft. Solamente in due scelgono gomme medie. Nicolas Latifi e… Max Verstappen! L’olandese spariglia quindi le carte rispetto a tutti gli avversari, montando un compound meno performante, ma più resistente. Allo spegnimento dei semafori, l’olandese deve infatti ...