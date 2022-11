E' Macron a temere Giorgia Meloni Non il contrario

(Di sabato 12 novembre 2022) La crisi diplomatica esplosa tra Italia e Francia ha forse radici più complesse di quelle che sono state raccontate finora. Sia chiaro: il dossier migratorio risulta indubbiamente urgente e spinoso. Ma è possibile ritenere che, alla base di tutto, si stia giocando una delicata partita geostrategica. È stato detto che la dura posizione di Parigi contro Roma sarebbe nata dall’irritazione francese verso alcuni comunicati del governo italiano sulla questione della Ocean Viking. Una spiegazione, questa, che tuttavia regge fino a un certo punto. In primis, se così fosse, la reazione di Parigi sembrerebbe “leggermente” sproporzionata. In secondo luogo, va ricordato che non è la prima volta che la Francia si arroga il diritto di impartire lezioni umanitarie a Roma. Subito dopo la vittoria del centrodestra lo scorso settembre, la premier d’Oltralpe, Elisabeth Borne, disse che sarebbe stata ...

