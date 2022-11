Dugin attacca Putin per Kherson | “Se autocrate fallisce paghi con la vita” Poi il post viene rimosso

Leggi su tpi

(Di sabato 12 novembre 2022) In una autocrazia “diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti”, quindi “pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento”. Queste le parole scritte su Telegram dal filosofo Alexanderin un duro attacco a Vladimirdopo la ritirata a. Il, di due giorni fa, è stato poi. Nel lunghissimo, checonsiderato come l’ideologo die la cui figlia Darya è morta in un attentanto lo scorso agosto, utilizza toni accorati. “Una città russa, capitale di una regione, si è arresa, è stata consegnata”, ed ora i “russi piangono e soffrono”. Poi per indicare il responsabile di tale fallimento,fa una riflessione ...