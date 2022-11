TGCOM

commenta 'Restituitemi l'ultimo ricordo di mia madre'. È l'appello che una 27enne di, Elisa Molari , ha rivolto aiche, giovedì pomeriggio, sono entrati in casa sua e, tra le altre cose, hanno rubato una lettera che la mamma della giovane aveva scritto al papà prima di ...Il proprietario preso di mira ha spiegato che erano le 18 quando isono penetrati dentro casa e suo fratello li ha visti mentre uscivano e si davano alla fuga su una Audi. Poi ha confidato: "Ci ... Cesena, ladri rubano la lettera che la mamma scrisse poco prima di morire: "Ridatecela, è un pezzo di anima" "Portandocela via è come se l'avessero strappata in mille pezzi, e il nostro dolore è fortissimo", spiega la giovane in un appello social ...La banda di saccheggiatori di case che due pomeriggi fa ha colpito alle Vigne ha aperto una ferita particolare nella vita delle vittime, che va oltre ...