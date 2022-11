Agenzia ANSA

La Polizia Penitenziaria salva la vita ad undetenuto. In cinque giorni sono già tre gli eventi e le vite salvate in Calabria. A darne notizia Sandrino Scalzo, segretario provinciale Osapp. Stamani, un detenuto di origine siciliane di 34 ...L'Italia sta costruendo una società multietnica tutt'che ideale, come dimostrano le statistiche sui detenuti. Leitaliane, in proporzione alla popolazione, straripano di immigrati, ... Carceri: altro tentato suicidio sventato, 3 in 5 giorni - Cronaca La Polizia Penitenziaria salva la vita ad un altro detenuto. In cinque giorni sono già tre gli eventi e le vite salvate in Calabria. A darne notizia Sandrino Scalzo, segretario provinciale Osapp. (ANS ...Lettera aperta del Consiglio Direttivo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta sull'emergenza carceri ...