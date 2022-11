Bullismo e del Cyberbullismo | incontro al Navarra di Pioppo con genitori e professori

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 12 novembre 2022) Un pomeriggio che non potrei definire diversamente che Intenso quello trascorso in un’aula della Scuola Margherita diper l’che si è tenuto con professoresse e, ma anche con alcuni allievi pure presenti, sul tema dele del Cyber. Un secondo appuntamento, seguito al primo svoltosi la scorsa estate e dedicato ai ragazzi e che già allora, come sempre in questo tipo di piccoli convegni, aveva riservato non poche interessanti sorprese, nate soprattutto dalle interazioni col pubblico. Già qualche giorno dopo il primo evento, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Roccamatisi, per la quale trovo difficile trovare aggettivi che riassumano la sua dinamicità, attenzione, sguardo verso il futuro dei ragazzi, anche di quelli meno fortunati, aveva ...