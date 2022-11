Atp Finals al via | protagonisti | programma | montepremi e dove vederle

La lotta per il numero uno, Djokovic alla caccia del record di Federer, il gran ballo dei debuttanti terribili che promettono battaglia ai veterani. Le Nittoche partono a Torino , oltre ad incoronare quello che sarà il "Maestro", ha anche altri, e tanti, motivi di interesse per gli appassionati e non, per questo 2022 che si chiude e che ha ...Neanche il tempo di chiudere la stagione - mancano ancora lee l'ultimo atto della Coppa ... Una novità che sostituisce l'Cup e che sarà l'antipasto, se vogliamo, del successivo appuntamento ...Le parole in conferenza stampa del russo, vincitore della competizione nel 2020, che esordirà lunedì nel derby con Andrey Rublev ...Rafael Nadal è pronto a giocare in Italia. Lo spagnolo prenderà parte all'edizione 2022 delle Nitto Atp Finals con la voglia ancora presente di sfatare un grande tabù, che dura praticamente dall'inizi ...