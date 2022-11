Allegri “Con la Lazio sarà dura | Vlahovic ancora fuori”

(Di sabato 12 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Mi aspetto una partita molto difficile, complicata, contro unamolto forte che sta facendo grandi cose.una partita bloccata? Magari dopo 10 minuti si sblocca e diventa una partita diversa da quello che ci si può immaginare”. Massimilianopresenta così la sfida di domani sera all'Allianz Stadium contro i biancocelesti, gara che chiuderà la 15esima giornata di campionato, l'ultima prima della sosta per i Mondiali. “Veniamo da un filotto importante e domani dovremo essere bravi a dare seguito a queste vittorie con un risultato positivo, sapendo che laè la seconda miglior difesa del campionato e in trasferta ha preso un solo gol. E' una squadra difficile da battere, le squadre di Sarri sono ben organizzate a livello difensivo e hanno giocatori tecnicamente molto validi”. Il ...

