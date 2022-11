La Gazzetta dello Sport

...; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. All. : Zanetti. Cremonese (3 - 4 - 1 - 2) :; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; ...Ci sono due portieri che costano e incidono come se fossero attaccanti: Marcoe Guglielmo. Prendiamo spunto da quanto dichiarato da Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, non troppo tempo fa: 'vale almeno 20 milioni, più o meno alla stessa stregua di ... Vicario e Carnesecchi, numeri uno al bivio (e 40 milioni che ballano) Il portiere preferito per questa giornata di fantacalcio è Vicario: contro la Cremonese potrebbe uscire con una porta inviolata. Carnesecchi nella stessa partita si può schierare. Inserite, se lo avet ...Fantacalcio, 5 portieri da schierare per la 15ª giornata di Serie A. Ultima dell'anno solare, l'analisi per cercare di ottenere punti bonus.