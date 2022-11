Vaticano | scandalo mazzette Ecco la denuncia dell’ex revisore

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Libero Milone, indagato per peculato e abuso d’ufficio Libero Milone, 74 anni, è l’exgenerale dei conti dele a cinque anni dalle accuse mai formalizzate di peculato e spionaggio, racconta la sua versione dei fatti al Corriere della Sera. Dice Milione: «Poi ingiravano buste con denaro contante; nell’ufficio di un cardinale ne abbiamo trovata una di plastica, di quelle della spesa, condi banconote per 500mila euro. Al Bambin Gesù abbiamo analizzato le donazioni della vecchia gestione, fino al 2015, e verificato che 500mila euro destinati alla Fondazione erano poi finiti, attraverso società di dipendenti, a finanziare partiti politici per le elezioni del 2013». Inoltre, Milone ha annunciato, che – insieme all’ex collega vice-Ferruccio Panicco, 63 anni – ha ...