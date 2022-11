Superenalotto | domani in palio il jackpot più alto del mondo

ilmetterà in palio il jackpot più alto del mondo, vale a dire 306,4 milioni di euro. Il nuovo primato è stato raggiunto ormai tre giorni fa quando ha preso il posto del Powerball,...L'appuntamento è da, nel quartiere fieristico di Rimini. Con oltre 1.400 brand espositori, ... '5' da oltre 40mila euro alInquisizione a Rimini e in Romagna, Turchini presenta il ...Domani il Superenalotto metterà in palio il jackpot più alto del mondo, vale a dire 306,4 milioni di euro. (ANSA) ...Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto- Superstar numero 135 di stasera. Tredici punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 24.175,35 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso ...