Operazione IPTV pirata | sequestro a danno di 900000 utenti e pericolo multe

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una nuovaper debellare laè partita oggi 11 novembre, a seguito della decisione della Procura Distrettuale di Catania e naturalmente dopo una corposa indagine condotta dalla Guardia di Finanza. Proprio in mattinata, sono state disposte delle perquisizioni a tappeto su tutto il territorio nazionale e l’oscuramento di siti che finora hanno garantito la fruizione di contenuti in maniera del tutto illegale da parte degli “abbonati” del cosiddetto pezzotto. L’per laè stata denominata “Gotha” ed ha coinvolto ben. I profitti generati da un simile sistema non sono stati ancora quantificati ma di certo si aggirano intorno ai vari milioni di euro. Con l’intervento della autorità, secondo le prime ...