Monza-Salernitana | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 11 novembre 2022)(domenica 13 novembre ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 15esima giornata di campionato in Serie...

215) ore 14:50 Serie A:vs(diretta esclusiva Zona DAZN 3 can. 216) ore 17:05 Rubrica: DAZN Heroes - Skriniar ore 17:30 Rubrica: 1 vs 1 - Bandinelli vs Krunic ore 17:50 Serie A: ...... ore 20.45 Sabato 12 novembre Napoli - Udinese: ore 15 Sampdoria - Lecce: ore 18 Bologna - Sassuolo: ore 20.45 Domenica 13 novembre Atalanta - Inter: ore 12.30: ore 15 Roma - ...Il Monza ospita la Salernitana nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Stampa Il presidente Danilo Iervolino non è soddisfatto del rendimento della sua Salernitana. La sconfitta, maturata al termine della sfida del “Franchi” con la Fiorentina, nell’ultimo turno infrasett ...