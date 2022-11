Agenzia ANSA

Non sono un costo ma un saldo in attivo per l'Italia", dice all'Ansa Cesare Fermi, direttore regionale per l'Europa dia PartecipAzione 2022 a Roma. 11 novembre 2022È il primo corridoio umanitario per minorisoli, una esperienza unica in Italia, in Europa e forse nel mondo. Serve a dare la ... Il progetto, promosso dainsieme ad Unhcr, Agenzia Onu ... Migranti, Intersos: "I rifugiati sono risorsa. Usati dalla politica per i voti" - Italia 'Sono tutte procedure e azioni che non sono legittime, messe in atto per speculazione politica. Quello che fa partecipazione e' dimostrare che ...Il progetto si intitola «Pagella in tasca», è realizzato da Intersos in collaborazione con Unhcr ed è finanziato dalla Cei con 400 mila euro. Tra i partner la Fondazione Migrantes ...