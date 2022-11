Marco e Pamela Prati coppia al bacio | ma chi ci crede? Dubbi e perplessità

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 novembre 2022) QuandoBellavia nella casa del Grande Fratello VIp 7 aveva mostrato il suo interesse nei confronti di, lei lo aveva snobbato, pensando che volesse farsi la storiella solo per legarsi a un personaggio noto. Quando poi è uscito, quando qualcuno da fuori ha fatto notare chesi era legato in modo innocente alla, le cose sono cambiate, anche perchè, non ha voluto essere etichettata come gli altri concorrenti, il famoso branco. E allora questa sceneggiatura ha preso una piega diversa, con lache si diceva persino innamorata del Bellavia parlando con gli altri vipponi, che lo definiva un gran figo dopo averlo visto tirato a lucido in diretta. E poi siamo arrivati al gran finale, quello della puntata in onda il 10 novembre, con ...