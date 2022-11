La Stampa

Roma, cedendo alla pressione di sondaggi che dicono che c'è già troppa immigrazione in ... con accuse adi "drammatico lassismo" e attacchi al governo per aver aperto alle Ong con già "...Che ha portato persino alladi ritiro dell'ambasciatore. "Meloni si è comportata male" "Giorgia Meloni si è comportata male" , avrebbe dettoai suoi secondo il racconto di Repubblica . Macron minaccia: via l’ambasciatore e Meloni ora prepara il veto all’Ue Giorgia Meloni non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. Ritiene quella della Francia una reazione sproporzionata e al tempo stesso una minaccia che si commenta da sola. Una minaccia che comun ...La Francia "costretta "ad accogliere i migranti minaccia vendetta. Tajani: "Reazione eccessiva". Crosetto: "Il diritto è con noi".