L’Ucraina si riprende Kherson Perché è una svolta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Giorno numero 261 della guerra tra Russia e Ucraina. Dopo l’annunciata ritirata di Mosca, poche ore fa le forze ucraine sono rientrate nella città, a nove mesi dalla conquista delle forze armate russe. Si tratta di una vera e propria disfatta per Vladimir Putin: 30.000 soldati e 5.000 mezzi militari si sono dovuti spostare lungo le linee del fiume Dnepr, facendo saltare in aria anche il ponte Antonovsky, infrastruttura che congiungeva i due lati del, tagliata a metà dal suo principale fiume. Non sono mancate le prime reazioni dei vertici di Mosca. Come riportato dalla Bbc, il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha risposto “no” alla domanda se il ritiro delle truppe russe dafosse un’umiliazione, nonostante abbia espresso pure la volontà di non “commentare nessuna di queste cose”. L’unico messaggio chiaro rimane l’apertura del Cremlino ...