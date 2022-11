Lettere | assegnati i premi ‘Antonio Feltrinelli’ | ecco i nomi dei vincitori

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sono stati consegnati oggi iFeltrinelli Giovani’, nel corso della cerimonia di apertura del nuovo anno accademico 2022-23 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, a Roma. Per un’impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario, vengonoate con 250mila euro ciascuna anche le associazioni Medici Senza Frontiere e Sermig Re.Te. per lo Sviluppo Onlus di Torino, per il suo impegno nel conflitto che ha colpito l’Ucraina in seguito all’invasione da parte della Russia. I quattroriservati a cittadini italiani, di 65mila euro ciascuno, vanno a Maria Grazia Picozzi (docente all’Università Sapienza di Roma) per l’Archeologia, Cosimo Cascione (docente all’Università degli Studi di Napoli Federico II) per le Scienze giuridiche, Massimo Paci ...