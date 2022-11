L’11 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei Single | un’occasione per ricordare alle persone l’importanza della loro unicità ma anche per abbattere i tanti pregiudizi sul tema

Leggi su iodonna

(Di venerdì 11 novembre 2022)siil’s Day, ovvero ladedicata ai. Non era forse il 15 febbraio? – Si domanderà qualcuno. In realtà si tratta di due ricorrenze differenti: il 15 febbraio, il giorno successivo a San Valentino, siinfatti San Faustino, considerato il “patrono” di coche ancora non hanno trovato l’anima gemella. Il’s day invece è stato istituito in Cina nel 1993 con un intento ben preciso: contrapporsi ai festeggiamenti di San Valentino ere orgogliosamente l’esserecome tributo alla propria. La sceltadata non è infatti casuale: è proprio quel/11 che ...